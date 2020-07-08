شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تُقرر جمع الطفايات غير المطابقة للمواصفات

الاقتصاد بغزة تُقرر جمع الطفايات غير المطابقة للمواصفات
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جمع الطفايات غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية من الأسواق والمحلات التجارية في القطاع.

وقال مدير عام الصناعة، د. رائد الجزار: إنه تم الاتفاق مع جهاز الدفاع المدني على أن الطفايات الموجودة في المنشآت الصناعية التي أجرت صيانة خلال عامي 2019 و2020 يتم تغييرها على حساب الشركة الموردة، أما الشركات والمصانع التي لم تجرِ صيانة للطفايات خلال الخمس سنوات الماضية، تتحمل الشركة أو المصنع تكلفة تغيير الطفاية بنسبة 70% وتتحمل الشركة الموردة 30% من قيمتها.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن"، فقد تم الاتفاق على تنظيم جولات تفتيشية مشتركة بين وزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني للرقابة على عملية التصنيع والتعبئة للطفايات، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الجزار، مع مدير عام إدارة الأمن والسلامة في الدفاع المدني، د. محمد المغير، لمناقشة موضوع الطفايات غير المطابقة للمواصفات الموجودة في السوق المحلي.

وأفاد الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، بحث آليات جمع الطفايات غير المطابقة للمواصفات، وإتلافها حسب الإجراءات السليمة والآمنة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

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