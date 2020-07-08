اللجنة التنفيذية: استشهاد الأسير الغرابلي جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم الاحتلال

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تشكل هذه الجريمة، دافعاً للتصدي لسياسات القتل البطيء، التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى في سجونه، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية، لممارسة ضغط

جدي على حكومة الاحتلال، للأفراج عن الاسرى، وخاصة المرضى والمسنين والنساء والأطفال.



ويذكر، أن الأسير الغرابلي من قطاع غزة، معتقل منذ عام 1994 بتهمة قتل جندي إسرائيلي في تل أبيب، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد، مما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224، غالبيتهم نتيجة الإهمال الطبي.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عاماً) جريمة جديدة، تضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة بحق الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، نتيجة سياسة الإهمال الطبي.