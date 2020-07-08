حمد تُشارك في إطلاق تقرير "عوائق وصول النساء إلى مواقع صنع القرار"

وأضافت بأن الوزارة ستعمل بناء على مخرجات دراسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة (كير)، إلى بلورة برنامج متكامل، يهدف إلى صقل المهارات الحقوقية لمنتسبات الجهاز الأمني، وتطوير اللوائح الخاصة بالبعثات والدورات الخارجية والتدريبية، والعمل مع القادة السياسيين والإعلاميين؛ لرفع الوعي بأهمية تمثيل وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.





رام الله - دنيا الوطنشاركت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، عبر تطبيق (ZOOM)، في الإطلاق الرقمي للتقرير حول عوائق وصول النساء المنتسبات لقطاع الأمن إلى مواقع صنع القرار، الذي نظمته منظمة (كير) العالمية في فلسطين ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بدعم من القنصلية البريطانية في القدس.وأكدت على أهمية دعم المرأة/ وزيادة مشاركتها بالحياة السياسية ومواقع صنع القرار، كأحد أهم الأهداف والمحاور التي تعمل عليها الوزارة، والذي تم تضمينه في الاستراتيجيات الوطنية، والعمل على تذليل المعيقات، التي تحول دون وصول النساء لمواقع متقدمة، سواء أكانت إجرائية أو مهاراتية.وأشادت بالدور المحوري، الذي لعبه القطاع الأمني خلال فترة طوارئ جائحة (كورونا)، والمشاركة الفاعلة للنساء بلجان الطوارئ المشكلة، وذلك في ظل خصوصية الحالة الفلسطينية، التي تستوجب مساهمة فاعلة للنساء بالقطاع الأمني.وتحدثت عن الاستحقاقات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325، وأهداف التنمية المستدامة، والتي تؤكد على زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، ومواقع صنع القرار، وبأن نسبة النساء في قطاع الأمن ما يقارب 6%، وبأنه قطاع واعد للاستفادة من مهارات الفتيات والنساء، في ظل التحديات، التي يواجهها القطاع الخاص إثر جائحة (كورونا).والجدير ذكره، أن الإطلاق للتقرير، تناول عرضاً للأهداف، وكلمة للقنصلية البريطانية في القدس، وعرضاً لفيلم قصير عن المشاركة السياسية للمرأة، وعرضاً لأهم التوصيات.