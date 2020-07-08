أبو يوسف: اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم وتبحث عدداً من الملفات الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً تشاورياً، اليوم؛ لبحث عدة ملفات من بينها: الإجماع الدولي ضد سياسة الضم الإسرائيلية، وكيفية حث العالم على وضع؛ آليات لفرض عقوبات على إسرائيل.
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً تشاورياً، اليوم؛ لبحث عدة ملفات من بينها: الإجماع الدولي ضد سياسة الضم الإسرائيلية، وكيفية حث العالم على وضع؛ آليات لفرض عقوبات على إسرائيل.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،
لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن اللجنة التنفيذية، ستبحث عدداً من الملفات الداخلية، وخاصة ما يتعلق بالانتشار الواسع لفيروس (كورونا).
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