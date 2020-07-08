أبو يوسف: اللجنة التنفيذية تجتمع اليوم وتبحث عدداً من الملفات الداخلية

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،

لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن اللجنة التنفيذية، ستبحث عدداً من الملفات الداخلية، وخاصة ما يتعلق بالانتشار الواسع لفيروس (كورونا).















رام الله - دنيا الوطنتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعاً تشاورياً، اليوم؛ لبحث عدة ملفات من بينها: الإجماع الدولي ضد سياسة الضم الإسرائيلية، وكيفية حث العالم على وضع؛ آليات لفرض عقوبات على إسرائيل.