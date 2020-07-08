مجدلاني: نسعى مع كافة الشركاء لتوفير احتياجات ومستلزمات كبار السن في ظل (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها الخاص بواقع الخدمات المقدمة للمسنين في ظل جائحة (كورونا)، وفي هذا الصدد، أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزراة تابعت عن كثب أوضاع المؤسسات الإيوائية لرعاية كبار السن، كما وفرت الوزراة للمؤسسات الإيوائية الخاصة بكبار السن البالغ عددها 21 مؤسسة موزعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، احتياجاتها المختلفة، وتم إيصال ما يقارب 400 طرد غذائي و300 طرد صحي لعدد من تلك المؤسسات بقيمة إجمالية بلغت 42 ألف شيكل.



على صعيد المؤسسات العاملة في مجال الخدمة المنزلية والتأهيلية الخاصة بكبار السن، أكد وزير التنمية، أن الوزارة وفرت الاحتياجات بالتعاون مع الشركاء لكل من جمعية أصدقاء المسن الفلسطيني، ومقرها مخيم الجلزون، وجمعية إكرام المسنين ومقرها حلحول، والتي بلغت ما يقارب 200 سلة غذائية و250 طرد صحي، تم ايصالهم إلى المسنين في بيوتهم، كما وفرت الاحتياجات الطبية لحوالي 1000 مسن إضافي؛ لتوفير الأدوات المساندة وأجهزة الأوكسجين، وغير ذلك.



وأضاف مجدلاني، أن الوزارة ووفقاً لبرنامج الطوارئ للعمل في مركز بيت الأجداد لرعاية كبار السن التابع لها، فقد جهزت غرفة للحجر الصحي لمدة (14 يوماً) ذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية، لإجراء فحوصات دورية للنزلاء، واستقبال حالات جديدة بحاجة ملحة للرعاية بعد إجراء فحص (كورونا)، ووفر المركز الرعاية الاجتماعية الشاملة لـ 60 من النزلاء والنزيلات من كافة المحافظات، وتم اتخاذ تدابير السلامة العامة وإجراءات الوقاية والتعقيم بالتنسيق مع مديرية الصحة والهلال الاحمر والجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة لإيقاف زيارات المؤسسات للمركز ووقف الأنشطة الخارجية، وإغلاق النادي النهاري، ووقف زيارات الأهالي للنزلاء كل ذلك لحماية النزلاء والطاقم من فيروس (كورونا).



وتابع وزير التنمية الاجتماعية، قائلاً: "نسقت الوزارة عبر مديرياتها مع مختلف البلديات والمجالس البلدية، التي قامت بدورها بعمليات التعقيم الداخلي والخارجي للمؤسسات بشكل دوري، إضافة لتوفير إجراءات السلامة العامة في هذه المؤسسات؛ للحفاظ على صحة النزلاء وفق بروتوكول وزارة الصحة؛ لضمان حماية النزلاء والطاقم من فيروس (كورونا)".



وأوضح وزير التنمية، أن الوزراة عبر مديرياتها وخلايا الأزمة التي استمرت بالعمل بها تم توفير كافة الاحتياجات الصحية والغذائية لكبار السن في بيوتهم، وعلى وجه الخصوص احتياجات كبار السن، الذين يعيشون لوحدهم، كما قام مرشدي المسنين بالتواصل الدائم مع المسنين عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الافكار الخاصة بمساعدتهم وتوفير احياجاتهم الصحية والغذائية، وضمان اتخاذ تدابير الوقاية والسلامة من فيروس (كورونا) سواء داخل بيوتهم أو داخل المؤسسات الإيوائية والمراكز التأهيلية.



وثمن مجدلاني الدور المحوري لكافة الشركاء واستجابتهم الطارئة لمواجهة فيروس (كورونا) وحماية كبار السن حيث زودت الوزراة وشركائها كل المؤسسات الإيوائية في مختلف المديريات بالمستلزمات الصحية والغذائية بتكلفة بلغت 42 ألف شيكل كما استفاد ما يقارب 2300 من كبيرات وكبار السن من الطرود الغذائية والصحية التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في قطاع غزة والضفة الغربية.



وشكر وزير التنمية، كافة الشركاء المحليين والدوليين على التعاون الواسع والشراكة الحقيقية التي أبدوها لتوفير احتياجات كبار السن كمؤسسة (وافا) الدولية والمركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، ومنظمة العمل ضد الجوع، صندوق الامم المتحدة للسكان، وهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، وجمعية قطر الخيرية، وهيئة خدمات الأصدقاء الأمريكية، وجمعية مدرسة الأمهات- نابلس، ومركز (وطن) لخدمات الإسعاف والخدمات المنزلية.



وأكد أن الوزارة ما زالت تعمل مع كافة الشركاء، ضمن خطة الطوارئ؛ لتوفير الاحتياجات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس (كورونا).