سلطة النقد: المصارف عادت للعمل اليوم بشكل شبه طبيعي ضمن شروط وقائية مشددة



وشدد المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد، إياد زيتاوي، على أهمية قرار عودة البنوك للعمل في هذا الوقت، لأنه يوجد ودائع للجهاز المصرفي والمواطنين، وتم بالأمس استكمال صرف رواتب المتقاعدين، واستئناف عمل المقاصة

وتقديم الشيكات.



وأوضح زيتاوي، أنه تم ترشيد الكادر الوظيفي في الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى أن يعمل كل موظف في الفرع الأقرب لمكان سكنه، على أن يعود العمل بشكل تدريجي ومناسب؛ لتقديم الخدمات للجمهور، وحتى لا تتعطل الحياة التجارية.

رام الله - دنيا الوطنبناء على توجيهات الحكومة، تستأنف المصارف عملها اليوم، بشكل شبه طبيعي، ضمن شروط وقائية مشددة، ومراعاة التباعد، وتقليل عدد الموظفين العاملين.