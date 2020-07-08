وفاة حوالي 60 شخصاً في اليابان نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي حوالي 60 شخصاً مصرعهم، وفقد 16 آخرون في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، حيث هطلت أمطار غزيرة على مدار ثلاثة أيام.



ونقلت (تاس) عن قناة (NHK)، الأربعاء، عن بيانات من الشرطة وخدمات الإنقاذ، أن عدد الضحايا بلغ 57 شخصاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك شخصين في حالة الغيبوبة، التي تسمى السكتة القلبية والرئوية.



وعملياً توفي جميع الضحايا، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.



وقامت السلطات، بإرسال حوالي 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة؛ لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.



وحالياً، بقي أكثر من 2.3 ألف شقة ومنزل خاص في جزيرة كيوشو، بدون مياه الشرب، بسبب تقطع أنابيب نقل المياه.



وفي الوقت الراهن، انتقل اتجاه الأمطار إلى الجزء المركزي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية إلى محافظتي ناغانو وجيفو، وهناك، بسبب خطر حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية الجبلية، تلقى أكثر من 54 ألف مواطن، توصيات بالإخلاء.