محافظ طولكرم يُقرر إغلاق بلدة عتيل لتتبع الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ طولكرم، رئيس لجنة الطوارئ، عصام أبو بكر، إغلاق بلدة عتيل، وذلك لإتاحة المجال للطواقم الطبية؛ لتتبع الخارطة الوبائية، نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلدة، وحفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم.



وأكد أبو بكر في تصريح صحفي، أن جهات الاختصاص كل في موقعه من الطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية، واللجان المساندة في حركة فتح، ولجان الطوارئ، وبلدية عتيل، تقوم بدورها، وجهودها في هذا المجال.



ووجه أبو بكر، دعوة للأهل في عتيل للتعاون مع الجهات المختصة، والتزام المنازل، لتمكين الطواقم الطبية من تحديد الخارطة الوبائية للمصابين، متمنياً الشفاء للمصابين والسلامة لجميع المواطنين.