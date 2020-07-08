فلسطين: 475 إصابة جديدة بـ(كورونا) اليوم بينهم 21 حالة في العناية المكثفة





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات الضفة الغربية.وأفادت الصحة، في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن الإصابات 475 الجديدة، بينها 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2وكشفت الصحة أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عاماً) من الخليل.وقالت الصحة أن هناك عينات قيد الفحص، وعددها (2500) عينة من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي (4876)، وعدد حالات التعافي (668)، وعدد حالات الوفاة (23).