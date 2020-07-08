الأوقاف بغزة تُعلن عن حملة خصومات كبيرة لمستأجري العقارات الوقفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عن حملة خصومات لمستأجري العقارات الوقفية لديها من القطاع الخاص والمؤسسي، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل المستأجرين، لاسيما في ظل الظروف الحالية الصعبة.



وقالت الأوقاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه: "المستأجر الملتزم بدفع الأجرة السنوية كاملة ورصيده (صفر) حتى نهاية سنة 1441هـ/ 2020م يحصل على خصم بنسبة 25% من إيجار السنة الإيجارية القادمة 1442هـ/ 2021م"



وأضافت: "والمستأجر الذي ترصد عليه سنة 1441هـ/ 2020م سيحصل على خصم 25% أيضًا عند دفع إيجار سنة 1441هـ/ 2020م بشرط الدفع نقدًا"



وأوضحت الأوقاف، أن المستأجر الذي ترصد عليه سنوات 1439هـ/ 2018م و1440هـ/ 2019م و1441هـ/ 2020م يحصل على خصم 20% عند دفع إجمالي المترصدات المتراكمة عليه بشرط الدفع على دفعتين بحد أقصى.



وتابعت: "أما المستأجر الذي ترصد عليه من سنة 1438هـ/ 2017م فما دون يحصل على خصم 15% عن مجموع المترصدات بشرط الدفع على أربع دفعات بحد أقصى.



ونوهت وزارة الأوقاف بغزة إلى أن مَنْ حصل على خصم سابق أقل من 25% من لجنة الأملاك عن سنة 1441هـ/ 2020م سيتم احتساب فروقات الخصم له بزياد نسبة الخصم لتصبح بإجمالي 25%.



وأشارت إلى أن الحملة تنتهي مع نهاية السنة الإيجارية الهجرية الحالية التي توافق تاريخ 20/8/2020م، ويستثنى منها أصحاب العقود الجديدة (1441/2020م)



وأوضحت الأوقاف، أنها قررت أيضًا الاستمرار في تجميد النسبة السنوية التراكمية لجميع المستأجرين لثلاث سنوات قادمة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعانيها قطاع غزة.