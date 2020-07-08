مستوطنون يقيمون غرفاً وبركسات فوق أراضي الساوية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، عدداً من الغرف والبركسات، فوق أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريح له، إنه جرى أعمال بناء وإقامة أبنية من ألواح (الزينكو) والبركسات فوق أراضي قرية الساوية المهددة بالاستيلاء.



ولفت إلى أن مستوطنة (رحاليم) المقامة فوق أراضي المواطنين، تمتد وتتوسع لعدة تلال من خلال إقامة الغرف من ألواح (الزينكو) والبركسات والخيام، لتصبح فيما بعد أبنية قائمة وأمراً واقعاً.