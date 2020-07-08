شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: باستشهاد الأسير الغرابلى يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224

هيئة الأسرى: باستشهاد الأسير الغرابلى يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، الأسير الشهيد سعدي الغرابلي (75 عاماً) من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، والذي استشهد في سجون الاحتلال، بعد معاناة واعتقال مرير استمر لأكثر من 26 عاماً بشكل متواصل، قضى منها 12 عاماً في العزل.

وقال أبو بكر، بكل الحزن والأسى، يرحل الشهيد المسن الأسير الغرابلي، بعد جريمة قتل طبي متعمدة، نفذت بإهمال ظروفه الصحية من قبل إدارة سجون الظلم الإسرائيلية لسنوات طوال، حيث كان يعاني من سرطان البروستاتا والسكري والضغط؛ ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة بذلك الى 224 شهيداً منذ العام 1967.

وقالت الهيئة: أن الأسير الغرابلى، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 26 عاماً من حكمه مدى الحياة في سجون الاحتلال، والمعتقل منذ العام 1994.

وحذرت الهيئة، من استمرار مسلسل الإهمال الطبي في السجون، والذي سيؤدي إلى استشهاد المزيد من الأسرى المرضى، والذين يتجاوز عددهم 700 أسير من بينهم عشرات الحالات الصعبة والخطيرة.

وطالبت، بضرورة تحرك المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية، وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة؛ لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، وبضرورة بذل مزيد من الجهود الإعلامية والقانونية والرسمية والشعبية لإنقاذهم.

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