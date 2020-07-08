الاحتلال يقتحم جمعية الدراسات العربية ويحتجز مديرها وطاقمها بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جمعية الدراسات العربية، التابعة لـ (بيت الشرق) في ضاحية البريد شمال القدس المحتلة، واحتجزت مديرها وطاقمها.



وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال، تحتجز مدير الجمعية، خليل التفكجي، والطاقم المتواجد فيها، في هذه الأثناء، وتجري عملية تفتيش واسعة في محيط المكان.