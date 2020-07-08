شؤون فلسطينية

الجمعية الفلكية الفلسطينية تُعلن موعد عيد الأضحى فلكياً

الجمعية الفلكية الفلسطينية تُعلن موعد عيد الأضحى فلكياً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، في القدس، اليوم الأربعاء، عن موعد عيد الأضحى المبارك، والذي سيهل على العالم الإسلامي أواخر شهر تموز/ يوليو الجاري.

وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن يوم الأربعاء الموافق 22 تموز/ يوليو المقبل، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1441 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، ويوم الجمعة 31 تموز/ يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية، أن الاقتران المركزي المحاق لشهر ذو الحجة 1441 هجرية، سيحدث مساء يوم الاثنين الموافق 20 تموز/ يوليو في تمام الساعة 08:33 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وفي هذا اليوم، سيغرب القمر قبل غروب الشمس، ويحصل الاقتران المركزي بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية، وبالتالي ستكون رؤية الهلال مستحيلة، كما ستكون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة من بقية دول العالم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 تموز/ يوليو، سيغرب الهلال بعد غروب الشمس من كافة دول العالم، وعليه تكون رؤيته ممكن بالعين المجردة أو بالتلسكوبات، وبناء على ذلك، يكون يوم الأربعاء 22 تموز/ يوليو هو غرة شهر ذو الحجة للعام 1441 هجرية، ويوم الجمعة، هو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

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