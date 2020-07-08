شؤون فلسطينية

عشرات  المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات  المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، برفقة طلاب مدارس دينية متشددة، اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت المصادر، أن بعض المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية في المسجد، فيما قدّم مرشدون يهود شروحات للمستوطنين عن "الهيكل" المزعوم، خلال اقتحامهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، بسام الحلاق، مدير لجنة الإعمار في المسجد الأقصى، واعتقلت الشاب محمد أبو الهوى، من باب حطة، أثناء خروجه من المسجد الأقصى، بعد أداء صلاة الفجر.

وتواصل مجموعات المستوطنين، اقتحاماتها اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وبدعوات من جماعة "الهيكل" المزعوم، والجماعات الاستيطانية، وسط حماية ودعم سلطات الاحتلال.

ويتعمد المستوطنون ممارسة اعتداءات جديدة في باحات المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، تضمنت دخول مستوطنة لمباركة زفافها، واعتداء على سُبل المياه وتدنيسها، خلال الجولات الاستفزازية، إضافة إلى حمل السلاح، بدعم وحماية شرطة الاحتلال.

وبالتزامن مع حماية الاحتلال لاقتحامات المستوطنين وممارساتهم التدنيسية، وجولاتهم الاستفزازية، ينتهج سياسية الاعتقال والإبعاد، عن مدينة القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، بحق المقدسيين والمرابطين، والمرابطات، وحراس المسجد.

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