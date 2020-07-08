الخارجية: وفاتان جديدتان في صفوف الجاليات الفلسطينية بفيروس (كورونا)





وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب، عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن حالة الوفاة، تعود للمواطن إبراهيم عبد الخالق أبو غزة (61 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



كما سجلت الخارجية، حالة وفاة أخرى بصفوف الجالية في البرازيل للمواطن محمد الطرايرة، نتيجة الإصابة بالفيروس.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية والبرازيل، بفيروس (كورونا).