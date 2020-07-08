عاجل

  • الصحة الفلسطينية: تسجيل 475 إصابة جديدة بـ(كورونا) اليوم بينهم 21 حالة في العناية المكثفة

  • وزارة الصحة: تسجيل 475 إصابات جديدة بفيروس كورونا بفلسطين خلال الـ24 ساعة الماضي

عربي

ايران تهدد بالرد.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

ايران تهدد بالرد.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
هددت إيران، بالرد على إسرائيل، انتقاماً للتفجيرات الأخيرة، التي وقعت في منشآتها النووية بمنطقة (نظنز)، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن إيران تهدد بالانتقام، والرد على التفجيرات الأخيرة في (نطنز)، والجيش الإسرائيلي، يرفع حالة التأهب في الشمال.

وقالت القناة: إن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من قيام عناصر تابعة لحزب الله باختراق الحدود الإسرائيلية، لجمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي. 

وأضافت، أن مثلث الحدود، الذي يربط بين سوريا ولبنان وإسرائيل، ستكون منطقة ساخنة بهذا الصيف، في ظل المخاوف من الرد الإيراني على الهجمات المنسوبة لإسرائيل في (نظنز).

وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أن الجيش، قرر رفع حالة اليقظة والتأهب على الحدود الشمالية، لمنع وقوع أي نشاطات لـ (حزب الله) بالمنطقة الشمالية.

أخبار ذات صلة

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بعد تسليم نفسه.. محكمة مصرية تؤجل طعن صفوت الشريف على حكم سجنه

بعد تسليم نفسه.. محكمة مصرية تؤجل طعن صفوت الشريف على حكم سجنه

العراق يسجل ارتفاعاً بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق يسجل ارتفاعاً بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

مصر: وصول 1075 عاملاً من الكويت في ثاني إجلاء خلال أسبوع

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

البنك المركزي السعودي ينفي تجميد حسابات بنكية للعمالة الوافدة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون غرفاً وبركسات فوق أراضي الساوية جنوب نابلس

مستوطنون يقيمون غرفاً وبركسات فوق أراضي الساوية جنوب نابلس

&#34;مستعربون&#34; يختطفون شاباً من بيت ريما بعد الاعتداء عليه بالضرب

"مستعربون" يختطفون شاباً من بيت ريما بعد الاعتداء عليه بالضرب

هيئة الأسرى: باستشهاد الأسير الغرابلى يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224

هيئة الأسرى: باستشهاد الأسير الغرابلى يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224

الاحتلال يقتحم جمعية الدراسات العربية ويحتجز مديرها وطاقمها بالقدس

الاحتلال يقتحم جمعية الدراسات العربية ويحتجز مديرها وطاقمها بالقدس

عشرات  المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات  المستوطنين يقتحمون الأقصى

عريقات يُوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

عريقات يُوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول المؤيدة للحق الفلسطيني

الأسير حبيب أبو عابد يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

الأسير حبيب أبو عابد يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

المقاومة الشعبية: استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جريمة إسرائيلية جديدة

المقاومة الشعبية: استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جريمة إسرائيلية جديدة

منوعات

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

محمد منير يعتذر لكل بنات مصر

مي حلمي تبكي: &#34;في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع&#34;

مي حلمي تبكي: "في حد عايز ييجي يكسر باب بيتي وهنام بالشارع"

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

بعد تركه رسائل حب مؤثرة.. انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

هيفاء وهبي تكشف مفاجأة حدثت في آخر جلسة لإثبات زواجها من مدير أعمالها

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تكشف تفاصيل تحرش أستاذ الكيمياء بها في الثانوية

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

فنانة مصرية تقتل زوجها بزجاجة

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

بعد عامين من انفصاله عن هند البلوشي.. مشاري العوضي يرتبط بأخرى

ليلى علوي عن التحرش: &#34;عشت التجربة&#34;

ليلى علوي عن التحرش: "عشت التجربة"

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

بعد أيام من نشر صورته مع والدته.. الموت يفجع حمادة هلال

عربي

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

السعودية: لن نسمح بتجاوز حدودنا والحل في سوريا وفقاً لـ (جنيف 1)

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)