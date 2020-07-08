ايران تهدد بالرد.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

هددت إيران، بالرد على إسرائيل، انتقاماً للتفجيرات الأخيرة، التي وقعت في منشآتها النووية بمنطقة (نظنز)، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن إيران تهدد بالانتقام، والرد على التفجيرات الأخيرة في (نطنز)، والجيش الإسرائيلي، يرفع حالة التأهب في الشمال.



وقالت القناة: إن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من قيام عناصر تابعة لحزب الله باختراق الحدود الإسرائيلية، لجمع معلومات عن الجيش الإسرائيلي.



وأضافت، أن مثلث الحدود، الذي يربط بين سوريا ولبنان وإسرائيل، ستكون منطقة ساخنة بهذا الصيف، في ظل المخاوف من الرد الإيراني على الهجمات المنسوبة لإسرائيل في (نظنز).



وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أن الجيش، قرر رفع حالة اليقظة والتأهب على الحدود الشمالية، لمنع وقوع أي نشاطات لـ (حزب الله) بالمنطقة الشمالية.