الأسير حبيب أبو عابد يدخل عامه الـ 17 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

دخل الأسير حبيب فواز أبو عابد (37 عاماً) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الأربعاء، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير أبو عابد، معتقل منذ تاريخ 8/7/2004، ويواجه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

رام الله - دنيا الوطنوأشار سمور إلى أن منزل عائلة الأسير أبو عابد، تعرض للهدم عقب اعتقاله، وتوفي والده قبل ثلاث سنوات، دون أن يتمكن من وداعه.