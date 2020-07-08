المقاومة الشعبية: استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جريمة إسرائيلية جديدة

وشددت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، 08/07/2020م، على أن هذه الحادثة المتكررة ضد الأسرى جريمة إسرائيلية جديدة، تضاف إلى سلسلة جرائمه ومصلحة سجونه، وتستوجب الوقوف العملي لإخراج أسرانا البواسل، وتحريرهم من سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم.





رام الله - دنيا الوطنأكدت دائرة الأسرى بحركة المقاومة الشعبية، بأن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عاماً) من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، دليل واضح لحالة الإهمال الطبي، التي يعانيها أسرانا البواسل داخل السجون.وطالبت الحركة، كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والدولية، تحمل مسؤوليتها والوقوف مع الأسرى، الذين يتعرضون بشكل دائم ومستمر لسياسة الإهمال الطبي، التي حصدت حتى الآن أرواح 223 من أبناء الحركة الأسيرة في معتقلات وسجون الاحتلال.