قوات الاحتلال تعتقل مدير لجنة الإعمار في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير لجنة الإعمار في الأقصى، بسام الحلاق، من داخل المسجد الأقصى المبارك.



وجاء اعتقال الحلاق، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بشكل استفزازي، بحماية من شرطة الاحتلال، انطلاقاً من باب المغاربة، حيث تجولوا في باحات المسجد قبل أن يغادروا المكان على شكل مجموعات متتابعة.