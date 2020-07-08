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حالة وفاة و1319 إصابة جديدة.. تعرف على آخر إحصائيات (كورونا) في إسرائيل

حالة وفاة و1319 إصابة جديدة.. تعرف على آخر إحصائيات (كورونا) في إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، و1319 إصابة جديدة بـ (كورونا)، خلال ساعات الليل، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات، ارتفع إلى 32,560 إصابة، والوفيات 343 حالة. 

وبحسب الصحيفة، أضافت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات 83 مريضاً بحالة الخطر. 

وأشارت الى أن قانون التغريم بـ 500 شيكل، والحد من التجمهر في الأماكن العامة والقاعات المغلقة، إلى 20 شخصاً، سيدخل اليوم حيز التنفيذ، وذلك للحد من تفشي الفيروس.

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