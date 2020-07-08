مجدلاني يُرحب بقرارات (يونسكو) ويدعو لمتابعتها ورصد كافة انتهاكات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، مصادقة المجلس التنفيذي لـ (يونسكو)، بدورته 209 المنعقدة في باريس، بالإجماع على قرارين بعنوان "فلسطين المحتلة" و"المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة"، أنها تؤكد أن كافة إجراءات الاحتلال في كل شبر من أرض دولة فلسطين باطلة، وغير قانونية، بل هي عملية سطو وعربدة من الاحتلال، الذي يفشل في فرض الواقع على الأرض.



وطالب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مواصلة العمل على حماية المقدرات الثقافية والحقوق التعليمية في دولة فلسطين، وخصوصاً في مدينة والقدس والبلدة القديمة في الخليل، لما تعانيه من محاولات طمس وتهويد واعتداء بشكل يومي من قبل الاحتلال.



وقال الجهد الفلسطيني الدبلوماسي، ينتصر مرة أخرى بمساندة عربية وعالمية، مشدداً على وجوب متابعة هذه القرارات ورصد كافة الانتهاكات ضد المؤسسات الثقاقية والتعليمية، مطالباً العالم وخاصة الدول التي صوتت لصالح القرارات، ممارسة الضغط لتنفيذها على أرض الواقع عبر وقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال.



وأشار إلى أنها قرارات تشكل ضربة لحكومة الاحتلال، وفضح سياستها العنصرية، وتحديه للمجتمع الدولي، وأن من ينشر الأكاذيب، ويحاول تزييف الحقائق، هي حكومة الإرهاب بقيادة نتنياهو.