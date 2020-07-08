الإحصاء يُصدر بياناً حول الطلبة الذين تقدموا لامتحان شهادة الثانوية العامة

قال جهاز الإحصاء: إن تأثير جائحة فيروس (كورونا) طال النظمَ التعليمية في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات على نطاق واسع.







وتابع الإحصاء في بيان وصل "دنيا الوطن" في 16 آذار/ مارس عام 2020، أعلنت الحكومات في 73 دولة إغلاق المدارس، بما في ذلك 56 دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء العالم و17 دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد.







وأثر إغلاق المدارس على أكثر من 421 مليون متعلم على مستوى العالم، بينما عرّض الإغلاق محدود النطاق للمدارس 577 مليون متعلم للخطر.







وفقًا للبيانات الصادرة عن (يونسكو) في 10 آذار/ مارس، فإن إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس (كوفيد- 19) ترك واحدًا من كل خمسة طلاب خارج المدرسة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2020 حوالي 78 ألف طالباً وطالبة، ويبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بمعدل 40 ألف خريج وخريجة سنوياً.







ويستوعب السوق المحلي سنوياً بمعدل 8 آلاف فرصة عمل للأفراد الخريجين (20-29 سنة).





مجال الدراسة كلا الجنسين الجنس ذكور إناث الأعمال التجارية والإدارية 28 30 24 علوم تربوية وإعداد معلمين 16 7 22 الصحة 11 13 10 العلوم الاجتماعية والسلوكية 8 5 10 علوم إنسانية 8 5 9 الهندسة والمهن الهندسية 6 11 4 الحاسوب 4 6 3 العلوم المعمارية والبناء 4 7 1 القانون 3 5 2 الصحافة والإعلام 3 5 3 العلوم الطبيعية 2 1 3 الرياضيات والإحصاء 1 0 2 الخدمات الشخصية 1 1 1 تخصصات أخرى 5 4 6 المجموع 100 100 100 النسبة (0) تعني اقل من %0.5 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2019. رام الله – فلسطين

مجال الدراسة كلا الجنسين الجنس ذكور إناث علوم تربوية وإعداد معلمين 72 49 78 الصحافة والإعلام 69 60 86 علوم إنسانية 65 44 74 العلوم الاجتماعية والسلوكية 63 40 75 العلوم الطبيعية 57 (32} 67 الرياضيات والإحصاء 52 {30} 56 العلوم المعمارية والبناء 48 43 69 الحاسوب 48 39 67 الأعمال التجارية والإدارية 45 31 64 الصحة 43 35 51 الهندسة والمهن الهندسية 38 29 59 الخدمات الشخصية 37 37 {37} القانون 36 28 {54} { }: تعني عدد المشاهدات قليل وعليه فان النتائج بين الأقواس تشير الى نسبة خطأ هامشي مرتفع. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2019. رام الله – فلسطين

مجال الدراسة فلسطين المنطقة الضفة الغربية قطاع غزة علوم تربوية وإعداد معلمين 72 57 79 الصحافة والإعلام 69 29 80 علوم إنسانية 65 45 81 العلوم الاجتماعية والسلوكية 63 50 80 العلوم الطبيعية 57 44 73 الرياضيات والإحصاء 52 45 {62} العلوم المعمارية والبناء 48 28 77 الحاسوب 48 39 58 الأعمال التجارية والإدارية 45 29 69 الصحة 43 21 64 الهندسة والمهن الهندسية 38 31 57 الخدمات الشخصية 37 18 {89} القانون 36 20 56 { }: تعني عدد المشاهدات قليل وعليه فان النتائج بين الأقواس تشير الى نسبة خطأ هامشي مرتفع. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2019. رام الله – فلسطين

مجال الدراسة كلا الجنسين الجنس ذكور إناث الصحافة والإعلام 23 22 23 علوم تربوية وإعداد معلمين 19 14 20 العلوم الاجتماعية والسلوكية 18 14 19 الأعمال التجارية والإدارية 16 14 17 علوم إنسانية 16 11 17 الصحة 15 15 15 القانون 14 {15} {13} العلوم الطبيعية 14 {11} 15 العلوم المعمارية والبناء 14 12 18 الخدمات الشخصية 14 {12} {17} الحاسوب 13 14 12 الرياضيات والإحصاء 10 {22} {9} الهندسة والمهن الهندسية 10 10 10 { }: تعني عدد المشاهدات قليل وعليه فان النتائج بين الأقواس تشير الى نسبة خطأ هامشي مرتفع. المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020. قاعدة بيانات مسح القوى العاملة للعام 2019. رام الله – فلسطين

رام الله - دنيا الوطنوواجهت العملية التعليمية في فلسطين تحديات كثيرة على مدى سنوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت دائماً تمتلك القدرة والإرادة على الاستمرار بأشكال مختلفة، أوجد لديها القدرة على مواجهة أثر إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة شهور والتي فرضها انتشار فيروس (كورونا)، خاصة مع تقدم وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة في التعليم.الأعمال التجارية والإدارية من أعلى التخصصات التي درسها الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوسفي العام 2019، توزعت تخصصات الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس على النحو الآتي:أما الأعمال التجارية والإدارية (28%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (16%)، الصحة (11%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (8%)، علوم إنسانية (8%)، باقي التخصصات (29%)، مع العلم أن نسبة الحاصلين على تخصص الأعمال التجارية والإدارية كانت الأعلى من بين التخصصات الأخرى للأفراد في الفئة العمرية (20-29 سنة) خلال العقد الماضي.ولا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس مرتفعاًلا يزال معدل البطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين مرتفعاً في العام 2019 مع حدوث انخفاض طفيف بالمقارنة مع هذا المعدل في العام 2018 حيث بلغ هذا المعدل 53% في العام 2019، بواقع 35% في الضفة الغربية و72% في قطاع غزة. في حين بلغ هذا المعدل حوالي 55% لعام 2018 في فلسطين.وسجل أعلى معدل بطالة بين الذكور وكذلك بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلين والحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بنسبة 86% بين الإناث و60% بين الذكوروسجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد الذكور (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في فلسطين في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية:الصحافة والإعلام (60%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (49%)، علوم إنسانية (44%)، العلوم المعمارية والبناء (43%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (40%).في حين بلغت أعلى معدلات للبطالة بين الإناث (20-29 سنة) الحاصلات على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في مجالات الدراسة الآتية:الصحافة والإعلام (86%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (78%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (75%)، علوم إنسانية (74%)، العلوم المعمارية والبناء (69%).وسجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في قطاع غزة بالمجالات الآتية:الخدمات الشخصية (89%)[1]، علوم إنسانية (81%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (80%)، الصحافة والإعلام (80%)، علوم تربوية وإعداد معلمين (79%).في حين سجلت أعلى معدلات للبطالة بين الأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في العام 2019 في الضفة الغربية بالمجالات الآتية:علوم تربوية وإعداد معلمين (57%)، العلوم الاجتماعية والسلوكية (50%)، الرياضيات والإحصاء (45%)، علوم إنسانية (45%)، العلوم الطبيعية (44%).2019من 10 إلى 23 شهراً ما يحتاجه الخريجون للحصول على أول فرصة عملفي العام 2019، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام بمعدل 23 شهراً، في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الرياضيات والإحصاء وتخصص الهندسة والمهن الهندسية بمعدل 10 شهراً.