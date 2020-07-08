الاحتلال يهدم منزلاً ومحلاً تجارياً في القدس

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، هدمت محلاً تجارياً في حي وادي الجوز.





كما اقتحمت حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وشرعت بهدم منزل المواطن إياد أبو صبيح.

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرفات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً ومحلاً تجارياً في مدينة القدس المحتلة.ووفق إحصائية لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بيتسيلم) حول الهدم شرق القدس، فإن السلطات الإسرائيلية، هدمت 31 منزلاً منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى 11 منشأة ومبنى غير سكني.