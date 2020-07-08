شؤون فلسطينية

استشهاد الغرابلي والتهديدات الإيرانية وتصريحات "نصر الله" تتصدر الإعلام الإسرائيلي

استشهاد الغرابلي والتهديدات الإيرانية وتصريحات "نصر الله" تتصدر الإعلام الإسرائيلي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
خبر استشهاد الأسير سعد الغرابلي، في السجون الإسرائيلية، والتهديدات الإيرانية بالرد على التفجيرات الأخيرة، وتصريحات نصر الله، تصدرت العناوين الرئيسية، بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. 

القناة 13 الإسرائيلية:

- إيران تهدد بالانتقام والرد على التفجيرات الأخيرة، والجيش الإسرائيلي، يرفع حالة التأهب في الشمال.

- مصلحة السجون: وفاة الأسير الفلسطيني المريض، سعد الغرابلي من قطاع غزة، في مستشفى كابلان فجر اليوم. 

القناة 12 الإسرائيلية:

- اليوم يدخل حيز التنفيذ، قانون تغريم من لا يضع الكمامة في الأماكن العامة، بمبلغ 500 شيكل.

- موساد يعلن عن إحباط محاولة إيرانية، لتنفيذ هجمات ضد السفارات الإسرائيلية في دول أوروبا.   


القناة11 الإسرائيلية

– كان:- حسن نصر الله: مخطط الضم الإسرائيلي، أخطر قضية سوف تحدث في هذه المرحلة.

- مسؤول في البيت الابيض: المباحثات بشان الضم ما زالت مستمرة، وقد يتم التنفيذ خلال الشهر الجاري. 


القناة 7 الإسرائيلية:

- الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بالأمس بشكل رسمي، انسحابها من منظمة الصحة العالمية.

- ‫(كورونا) في إسرائيل: تقديرات بعدم افتتاح العام الدراسي القادم، بسبب الموجة الثانية من تفشي الفيروس. 

هآرتس:

- الأمين العام لـ (حزب الله)، نصر الله: مستعدون لفعل كل شيء لمنع تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية.

 عاموس هرائيل: التفجيرات الأخيرة في المنشأة النووية بنطنز، أعاقت تطبيق البرنامج النووي الإيراني. 


يديعوت:

- الأخبار اللبنانية: الخلية السلفية التي تم اعتقالها مؤخراً في غزة، تم تشغيلها بواسطة المخابرات الإسرائيلية، لتنفيذ عمليات ضد المواقع الأمنية لـ (حماس).

- دخل حيز التنفيذ اليوم: قرار للحد من التجمهر في الأماكن العامة والقاعات والنوادي الرياضية، إلى 20 شخصاً فقط. 

معاريف:

- زعيم حزب يمينا نفتالي بينت: نتنياهو وغانتس فشلوا فشلاً ذريعاً، في الحد من تفشي (كورونا) في البلاد.

- استشهاد الأسير المريض بالسرطان، سعد الغرابلي، (75 عاماً)، تابع لحماس، من غزة، فجر اليوم في مستشفى كابلان. 

والا الإسرائيلية

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 32,560 إصابة، والوفيات 343 حالة.

- (كورونا) بالعالم: بلغت حصيلة المصابين 11,954,944 إصابة، والوفيات 546,720 حالة حول العالم. 

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