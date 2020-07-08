استشهاد الغرابلي والتهديدات الإيرانية وتصريحات "نصر الله" تتصدر الإعلام الإسرائيلي





- مصلحة السجون: وفاة الأسير الفلسطيني المريض، سعد الغرابلي من قطاع غزة، في مستشفى كابلان فجر اليوم.



القناة 12 الإسرائيلية:





- اليوم يدخل حيز التنفيذ، قانون تغريم من لا يضع الكمامة في الأماكن العامة، بمبلغ 500 شيكل.





- موساد يعلن عن إحباط محاولة إيرانية، لتنفيذ هجمات ضد السفارات الإسرائيلية في دول أوروبا.





القناة11 الإسرائيلية





– كان:- حسن نصر الله: مخطط الضم الإسرائيلي، أخطر قضية سوف تحدث في هذه المرحلة.





- مسؤول في البيت الابيض: المباحثات بشان الضم ما زالت مستمرة، وقد يتم التنفيذ خلال الشهر الجاري.





القناة 7 الإسرائيلية:





- الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بالأمس بشكل رسمي، انسحابها من منظمة الصحة العالمية.





- ‫(كورونا) في إسرائيل: تقديرات بعدم افتتاح العام الدراسي القادم، بسبب الموجة الثانية من تفشي الفيروس.



هآرتس:





- الأمين العام لـ (حزب الله)، نصر الله: مستعدون لفعل كل شيء لمنع تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية.





عاموس هرائيل: التفجيرات الأخيرة في المنشأة النووية بنطنز، أعاقت تطبيق البرنامج النووي الإيراني.





يديعوت:





- الأخبار اللبنانية: الخلية السلفية التي تم اعتقالها مؤخراً في غزة، تم تشغيلها بواسطة المخابرات الإسرائيلية، لتنفيذ عمليات ضد المواقع الأمنية لـ (حماس).





- دخل حيز التنفيذ اليوم: قرار للحد من التجمهر في الأماكن العامة والقاعات والنوادي الرياضية، إلى 20 شخصاً فقط.



معاريف:





- زعيم حزب يمينا نفتالي بينت: نتنياهو وغانتس فشلوا فشلاً ذريعاً، في الحد من تفشي (كورونا) في البلاد.





- استشهاد الأسير المريض بالسرطان، سعد الغرابلي، (75 عاماً)، تابع لحماس، من غزة، فجر اليوم في مستشفى كابلان.



والا الإسرائيلية





- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 32,560 إصابة، والوفيات 343 حالة.





- (كورونا) بالعالم: بلغت حصيلة المصابين 11,954,944 إصابة، والوفيات 546,720 حالة حول العالم.

- إيران تهدد بالانتقام والرد على التفجيرات الأخيرة، والجيش الإسرائيلي، يرفع حالة التأهب في الشمال.