غزة: وفاة مواطن وثلاثة حوادث سير في 24 ساعة





وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير، نتج عنها وفاة مواطن، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وطالبت دائرة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.





وأكملت الدائرة: يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق، وأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة المرور، اليوم الأربعاء، أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.