مكبل اليدين والقدمين.. استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال الإسرائيلي



وكشفت واعد للأسرى، أن الأسير الشهيد الغرابلي، استشهد داخل مستشفى (كابلان) الإسرائيلي وهو مكبل الأيدي والقدمين، حتى آخر لحظة.







وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم، ان الأسير الغرابلي، 75 عاما، من قطاع غزة، وتابع لحركة حماس، استشهد على أثر تدهور وضعه الصحة بمستشفى كابلان.

وقالت الصحيفة، إن الأسير كان يعاني من مرض السرطان، وتم نقله للمستشفى قبل يومين، وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير، وعلى أثر ذلك فارق الحياة.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، عن استشهاد الاسير الامني المريض بالسرطان، سعد الغرابلي، فجر اليوم، في مستشفى كابلان.





وكان الغرابلي، يعاني وضعًا صحيًّا خطيرًا من مرض السرطان الذي نال من جسده الهزيل ما نال.



وعانى الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، من الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال، قبل استـشهاده، وأصيب بأمراض تمثلت بارتفاع السكرن وضغط الدم، وأورام في البروستات، والمسالك البولية.



وكشف مكتب إعلام الأسرى، أن التكبيرات، تعلو كافة أقسام سجن (النقب) تعبيرًا على الغضب.



فيما قرر الأسرى إغلاق كافة الأقسام في السجون حدادًا على روح الشهيد الأسير سعدي الغرابلي، واحتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.



وطالب الأسرى الجميع وخاصة فصائل المقاومة بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة المرضى منهم، وإطلاق سراحهم.



وباستشهاد الأسير الغرابلي، يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة منذ عام 1967 إلى 223، إضافة إلى مئات الأسرى، الذين استشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها من السجون، فيما بلغ عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد 68 شهيداً.



ويتهم الاحتلال الغرابلي بالضلوع في قتل أحد جنوده بمدينة (تل أبيب) يوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام (1994)، وطارده حتى أمسك به، وعذبه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



والغرابلي من قدامى أسرى قطاع غزة، وأصله من منطقة الشجاعية، وهو متزوج وأبٌ لـ 10 أبناء استشهد أحدهم، وهو أحمد الغرابلي عام 2002 في اشتباك مع جنود الاحتلال، وكان يبلغ من العمر (20 عاماً).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية واعد للأسرى، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ الحركة الأسيرة رسميًا، باستشهاد الأسير الغزي سعدي الغرابلي، (75 عاماً)، داخل مستشفى (كابلان)، نتيجة الإهمال الطبي، وذلك بعد سبع وعشرين عاماً بالأسر.