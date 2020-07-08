شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: لا زلنا نسيطر على (كورونا) والمحافظات الجنوبية بحاجة لكل طبيب داخلها

وزيرة الصحة: لا زلنا نسيطر على (كورونا) والمحافظات الجنوبية بحاجة لكل طبيب داخلها
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الطواقم الطبية، وبعد حوالي 4 أشهر من بدء انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين لا تزال تسيطر على الوضع، رغم تسجيل زيادة في عدد الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك)، فجر اليوم الأربعاء، أن الطواقم الطبية والصحية، اكتسبت خبرة كبيرة من خلال عملها الميداني في ظل الجائحة، إضافة إلى تبادلها للخبرات مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الصين.

وأشادت بالروح الوطنية العالية لدى الكوادر الطبية والصحية، مؤكدة أن الوضع الصحي في المحافظات الشمالية لا زال مسيطراً عليه، شاكرة كل الأطباء الفلسطينيين، الذين أبدوا روح التطوع؛ لمساندة الوزارة في هذه الجائحة من محافظات الوطن عامة ومن الشتات.

وأوضحت، أن المحافظات الجنوبية، تحتاج لكل طبيب داخلها في الوقت الحالي للتصدي لفيروس (كورونا) والذي لا يُعرف متى سينتهي أو تخف حدته، مشيرة إلى أننا لا نريد لأي فجوة أن تحدث داخل مستشفيات الوطن، والتي قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت، أن شعبنا يعكس أجمل ما لديه من روح وحدوية ونضالية ووطنية في أوقات الأزمات، ووجهت رسالة إلى الكوادر الطبية والصحية والأمنية قائلة: "ابقوا كما عهدناكم وعهدكم شعبكم، مقاتلين أشداء ضد هذا الفيروس، الذي سننتصر عليه حتماً".

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