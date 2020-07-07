حكم إسرائيلي بحق أسير من "السيلة الحارثية" بالسجن (28 شهراً)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق أسير من "السيلة الحارثية" غرب جنين، بالسجن (28 شهراً).
أصدرت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكماً بحق أسير من "السيلة الحارثية" غرب جنين، بالسجن (28 شهراً).
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الأسير هو وسيم أحمد سليم زيود (19 عاماً)، حيث حكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً، وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف شيكل.
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