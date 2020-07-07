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مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

مصر: 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الثلاثاء، 67 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1057 إصابة جديدة بالفيروس، فيما ارتفعت حالات الشفاء لتصبح 21718 حالة.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم هو 77279 حالة، و3489 حالة وفاة.

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