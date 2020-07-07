حماس: معركة "العصف المأكول" حققت انتصاراً لشعبنا ومنحت أملاً لأسرانا الأبطال





وقال القانوع في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن معركة "العصف المأكول" ستظل نقطة فارقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، حيث "أفشلت أهداف الاحتلال الصهيوني، وحطمت أحلام قادته، وجعلت من جنوده قتيلاً وجريحاً وأسيراً؛ فحققت انتصاراً لشعبنا، ومنحت أملاً لأسرانا الأبطال، وهزت منظومته الأمنية".



وأضاف: أضحت المقاومة الفلسطينية، بعد معركة العصف المأكول، تشكل جيشاً قوياً في الدفاع عن شعبنا، وإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني، فهي اليوم، باتت أكثر قوة وأصلب عوداً وأشد مضاء نحو التحرير والعودة.



وشدد المتحدث باسم حركة (حماس)، على أن المقاومة مشرعة في حماية شعبنا، وحاضرة للرد على جرائم الاحتلال، فهي الحصن الحصين لشعبنا، وصمام الأمان للتحرير وكنس الاحتلال عن أرضنا المحتلة، وإن أي حماقة يرتكبها الاحتلال تجاه قطاع غزة، سيدفع ثمنها، ولن يحقق أي من أهدافه.

رام الله - دنيا الوطنأصدر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، تصريحاً بمناسبة الذكرى السادسة للعدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي شنه الاحتلال عام 2014.