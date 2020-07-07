إغلاق 36 محلاً تجارياً وضبط عشر مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

مدينة سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، 36 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في مدينة وبلدات وقرى محافظة سلفيت لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تخلل ذلك إغلاق 36 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.



وتم حجز عشر مركبات إداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولا وذلك لمخالفتهم للتعليمات.