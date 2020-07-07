حماس تُرحب بقرارات (يونسكو) المؤيدة للحقوق الفلسطينية الثابتة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، اليوم الثلاثاء، بقرارات (يونسكو) التي اتخذت مؤخرًا في اجتماع المجلس التنفيذي وبالإجماع دون أي تغيير، لتأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة، ولا سيما رفض شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين.
واعتبرت الحركة على لسان عضو مكتب العلاقات الدولية، د. باسم نعيم، هذا الإجماع الدولي، مؤشرًا جديدًا على عزلة دولة الاحتلال، وفشل الضغوط الصهيوأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الكولونيالي على أرضنا.
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، اليوم الثلاثاء، بقرارات (يونسكو) التي اتخذت مؤخرًا في اجتماع المجلس التنفيذي وبالإجماع دون أي تغيير، لتأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة، ولا سيما رفض شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين.
واعتبرت الحركة على لسان عضو مكتب العلاقات الدولية، د. باسم نعيم، هذا الإجماع الدولي، مؤشرًا جديدًا على عزلة دولة الاحتلال، وفشل الضغوط الصهيوأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الكولونيالي على أرضنا.
وأضافت: لكن هذه القرارات، والعشرات قبلها، تحتاج إلى إجراءات عملية لفرضها واقعًا على الأرض، وإجبار دولة الاحتلال على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف.
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