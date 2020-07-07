حماس تُرحب بقرارات (يونسكو) المؤيدة للحقوق الفلسطينية الثابتة





وأضافت: لكن هذه القرارات، والعشرات قبلها، تحتاج إلى إجراءات عملية لفرضها واقعًا على الأرض، وإجبار دولة الاحتلال على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف.

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة، اليوم الثلاثاء، بقرارات (يونسكو) التي اتخذت مؤخرًا في اجتماع المجلس التنفيذي وبالإجماع دون أي تغيير، لتأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة، ولا سيما رفض شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين.واعتبرت الحركة على لسان عضو مكتب العلاقات الدولية، د. باسم نعيم، هذا الإجماع الدولي، مؤشرًا جديدًا على عزلة دولة الاحتلال، وفشل الضغوط الصهيوأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الكولونيالي على أرضنا.