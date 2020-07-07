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العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي

العراق يعيد فتح حدودي مع إيران بشكل جزئي
شلمجة معبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون حدوديون، اليوم الثلاثاء، أن العراق أعاد فتح معبر "شلمجة" الحدودي مع إيران بشكل جزئي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد. 

وقال أحد هؤلاء المسؤولين في تصريحات لوكالة (رويترز): إن المعبر مفتوح فقط أمام تجارة المواد الغذائية بما يسمح بدخول حوالى 500 شاحنة من إيران أسبوعيا وسيفتح يومي الأربعاء والأحد من كل أسبوع من الآن فصاعدا.

وكان العراق قد أغلق حدوده الدولية والحدود بين المحافظات في آذار/مارس باستثناء ما يتعلق بنقل وتسليم السلع الأساسية مثل الغذاء في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

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