أبو بكر: الأسير الغرابلي بحالة موت سريري وسنُطالب بتسليم جثمانه لذويه بغزة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الأسير سعدي الغرابلي، لا يزال في حالة موت سريري على الأجهزة الطبية في أحد المستشفيات الإسرائيلية.





وأضاف أبو بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن السلطات الإسرائيلية، أبلغت الهيئة بأن الأسير الغرابلي لا يزال على الأجهزة الطبية، وأنه في حالة موت سريري، مشيراً إلى أنه قد تزال عنه الأجهزة خلال الساعات المقبلة.





وأشار أبو بكر، إلى أن الهيئة، ستطالب إسرائيل في حال الإعلان رسمياً عن وفاته، تشريح الجثمان، وتسليمه لذويه في قطاع غزة، مشدداً على أن الهيئة، ستعمل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك.





وتابع أبو بكر: "نخشى من قرار إسرائيل باحتجاز جثمانه بعد الإعلان عن استشهاده، خاصة وأن إسرائيل، تستخدم ذلك كوسيلة ضغط، فيما يتعلق بمصير جنودها المحتجزين بغزة".

خاص دنيا الوطن