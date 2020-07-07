التنمية الاجتماعية: لم نُحدد موعداً لصرف مستحقات الأسر الفقيرة بالضفة وغزة





وقال الديك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لا يوجد موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله عارٍ عن الصحة.





وأضاف الديك: "في حال توفر السيولة النقدية، فإننا سنعلن عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، فيما لا يمكننا في الوقت الراهن الحديث عن موعد قريب بهذا الشأن".





الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية، تُعاني وضعاً مالياً صعباً وتأخرت في صرف رواتب موظفيها عن الشهرين الماضيين، فيما صرفت شهراً واحداً لاحقاً بنسبة 50% وبحد أدنى 1750 شيكلاً.

خاص دنيا الوطننفى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، الأنباء التي يجري تداولها، حول تحديد موعد لصرف مستحقات الأسر الفقيرة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.