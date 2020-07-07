فتح: لم يتم تحديد زمان ومكان المهرجان الشعبي الوطني القادم ضد "الضم"

مهرجان شعبي سابق في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، رائد رضوان: إنه لم يتم حتى الآن تحديد زمان ومكان المهرجان الشعبي الوطني المقبل ضد "الضم".



وأضاف مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمر ما زال يناقش في الأطر الوطنية، على أن يتم تحديد موعد المهرجان لاحقاً، نافياً الأخبار المتداولة بتحديد زمانه ومكانه، داعياً الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقال رضوان: إنه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المهرجان من حيث التوقيت والتنظيم، وإجراءات السلامة العامة وفق بروتوكول وزارة الصحة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.