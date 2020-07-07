محافظة طوباس: العمل يبقى سارياً وفق قرارات مجلس الوزراء



وأضافت في بيان نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): أن العمل يبقى في المحافظة سارياً وفق القرار الإداري رقم 2020/26

كما يسمح وفق قرارات مجلس الوزراء، بنقل المواد الزراعية والغذائية داخل المحافظة وخارجها.



وتفتح المصانع التصديرية ومصانع المواد الغذائية وفق شروط السلامة العامة والإجراءات الوقائية، كما تعمل البنوك ضمن إجراءات الطوارئ، وتتقيد بإجراءات السلامة والوقاية.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء: إنه بناءً على قرارات مجلس الوزراء، اليوم، وتعليمات محافظ طوباس والأغوار الشمالية، يمدد الإغلاق لمدة خمسة أيام من صباح يوم غد الأربعاء، حتى مساء يوم الأحد المقبل.