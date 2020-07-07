شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يؤكد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد

محافظ سلفيت يؤكد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد
اجتماع لمحافظة سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً بناءً على قرار لجنة الطوارئ الوطنية تمديد الإغلاق.

وأكد أن الحالة تستمر على ما هي عليه لمدة خمسة أيام، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على التباعد، والالتزام بما جاء في قرار رئيس الوزراء رقم 18 لعام 2020 والذي حدد المخالفات لكل المخالفين.

وقال كميل وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، إن الشرطة ولجنة الصحة والسلامة العامة، ستبدأ فوراً بتحرير المخالفات للاشخاص وأصحاب المحال والمنشآت والمصانع المخالفين.

وأكد كميل، أن البنوك تعمل خلال فترة الإغلاق ضمن إجراءات حالة الطوارئ، والتي تم التأكيد عليها ببيان محافظ سلطة النقد.

كما تعمل محلات السوبرماركت والصيدليات والمخابز من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، وتعمل مصانع المواد الغذائية، ومصانع التصدير، وفق شروط السلامة، والصحه العامة.

وأكد استمرار العمل بإجراء الفحوصات، كما كان معمولاً به منذ وصول الوباء، متوجهاً إلى أهلنا في أراضي عام 48، بالامتناع عن زيارة المحافظة خلال الفترة الحالية، كما تم تشديد الإجراءات على عدم إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، واحتفالات التوجيهي.

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