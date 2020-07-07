شؤون فلسطينية

محافظ قلقيلية يُصدر بياناً بشأن تمديد فترة الإغلاق

محافظ قلقيلية يُصدر بياناً بشأن تمديد فترة الإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، بياناً للتأكيد على القرارات السابقة، والمتعلقة بإجراءات الطوارئ، واستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء، وحالة الطوارئ، وما يجري من تزايد لانتشار فيروس (كورونا).

ووفق البيان فقد قرر المحافظ، تمديد الإغلاق لمدة خمسة أيام تبدأ منذ يوم غد، وحتى صباح يوم الاثنين 13/7/2020.

ويستثنى من قرار الإغلاق، وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً كل من: الصيدليات، محال السوبر ماركت والبقالة، والمخابز، وسيارات نقل الغاز.

كما يسمح بنقل المواد الزراعية والغذائية داخل المحافظة وخارجها، وتفتح المصانع التصديرية ومصانع المواد الغذائية وفق شروط السلامة العامة والإجراءات الوقائية، كما تعمل البنوك ضمن إجراءات الطوارئ، وتتقيد بإجراءات السلامة والوقاية.

كما يمنع منعاً باتاً إقامة حفلات الأعراس وحفلات التوجيهي وبيوت العزاء، وتمنع التجمعات بكافة أشكالها، وإلغاء كافة أشكال الاحتفالات.
 
كما طالب المحافظ المنشآت العامة والخاصة والاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر المسموح لها بالعمل، وكافة المنشآت الأخرى التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، وستقوم اللجان المتخصصة بالتفتيش وتكثيف جولاتها، ومخالفة المتجاوزين.

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