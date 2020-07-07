الشرطة بغزة: ستكون هناك إجراءات حازمة ضد مُطلقي النار تصل للتوقيف والغرامات

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن عام 2020 سيكون فيه إجراءات حازمة وقوية بشأن مطلقي النار في المناسبات العامة.وأضاف البطنيجي، لـ "دنيا الوطن": "ستصل لحد توقيف مطلق النار لمدة شهر، وسحب السلاح، وتغريمه ألف شيكل، ومن لم يستطع دفعه، سيتم توقيفه لمدة ستة شهور".وتابع: "هذه الإجراءات أصدرتها وزارة الداخلية؛ لمحاربة بعض الظواهر، ولو كان مطلق النار من الأجهزة الأمنية، سيرفع عنه الغطاء بكل الأحوال، وسيُحاسب ضعفين؛ محاسبة داخلية ومحاسبة قانونية".