الشرطة بغزة: ستكون هناك إجراءات حازمة ضد مُطلقي النار تصل للتوقيف والغرامات
خاص دنيا الوطن
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في غزة، العقيد أيمن البطنيجي: إن عام 2020 سيكون فيه إجراءات حازمة وقوية بشأن مطلقي النار في المناسبات العامة.
وأضاف البطنيجي، لـ "دنيا الوطن": "ستصل لحد توقيف مطلق النار لمدة شهر، وسحب السلاح، وتغريمه ألف شيكل، ومن لم يستطع دفعه، سيتم توقيفه لمدة ستة شهور".
وتابع: "هذه الإجراءات أصدرتها وزارة الداخلية؛ لمحاربة بعض الظواهر، ولو كان مطلق النار من الأجهزة الأمنية، سيرفع عنه الغطاء بكل الأحوال، وسيُحاسب ضعفين؛ محاسبة داخلية ومحاسبة قانونية".
وأضاف البطنيجي، لـ "دنيا الوطن": "ستصل لحد توقيف مطلق النار لمدة شهر، وسحب السلاح، وتغريمه ألف شيكل، ومن لم يستطع دفعه، سيتم توقيفه لمدة ستة شهور".
وتابع: "هذه الإجراءات أصدرتها وزارة الداخلية؛ لمحاربة بعض الظواهر، ولو كان مطلق النار من الأجهزة الأمنية، سيرفع عنه الغطاء بكل الأحوال، وسيُحاسب ضعفين؛ محاسبة داخلية ومحاسبة قانونية".
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