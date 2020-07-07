الخارجية: 171 حالة وفاة و3391 اصابة بفيروس (كورونا) بين الجالية الفلسطينية بالخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 171 حالة وفاة، بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء الجالية الفلسطينية في الخارج، لافتة إلى أن من بين الحالات، واحدة في دولة قطر، واخرى في المملكة العربية السعودية.



وأشارت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس وصل الى 3391 حالة، بينها 12 اصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1457 حالة، واحدة في إسبانيا، واخرى في الجزائر.



في السياق، استقبل السفير احمد الديك، ممثل وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، صباح هذا اليوم الاحباب العائدين من جنوب افريقيا وعددهم 15 مواطنا وطالبا، وصلوا بحمد الله الى ارض الوطن، وكان في استقبالهم أيضا الإدارة العامة للعامة للمعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة والشرطة والامن الوطني والأجهزة المختلفة التي وفرت لهم وصولاً صحياً وامناً ومريحاً، حيث اخذت منهم عينات الفحص للتأكد من خلوهم من الفيروس، وانطلقوا بعد ذلك الى اسرهم وذويهم.



وأكد فريق العمل المختص في الوزارة، متابعته أوضاع العالقين الراغبين في الالتحاق باعمالهم واسرهم في الخارج انه سيتوجه يوم الغد دفعة أخرى من العالقين في الوطن في طريقهم الى الامارات العربية المتحدة، ليتحلقوا بأعمالهم واسرهم، وعددهم 74 مواطناً.



في السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) للمواطنة هدى محمد صالح عدس (81) عاماً، ليرتفع عدد الوفيات الى 46، ولم تسجل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات في صفوف الجالية 99، كما وتتابع السفارة والقنصلية مع الجهات السعودية المختصة اجراءات الدفن وتقف عند احتياجات اسرة وذوي الفقيدة والحالات المصابة وفقا لإمكانياتها.



إلى دولة قطر، فقد اكدت سفارة دولة فلسطين هناك، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة احلام عبد الملك محمود صيام (54) عاما، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 7، هذه وتتابع السفارة اجراءات الدفن والوقوف عند احتياجات اسرة الفقيدة لتلبيتها وفقا لإمكانياتها.



اما في الولات المتحدة الأمريكية، فقد أكد فريق العمل المختص متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1876، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.



إلى إسبانيا، افادت سفارة دولة فلسطين، تعافي حالة جديدة من المصابين والبالغ عددهم 36 في صفوف الجالية، ليرتفع عدد المتعافين الى 31، فيما سجلت سابقا 3 حالات وفاة.



في سياق آخر، اكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية تعافي الإصابة التي كانت في العناية المركزة في مستشفى البليدة، وبذلك تم تعافي جميع الحالات التي أصيبت في صفوف الجالية والبالغ 15، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.