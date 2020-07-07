سلطة النقد تصدر بياناً بشأن دوام المصارف ومؤسسات الإقراض خلال فترة الإغلاق





وقالت سلطة النقد إنه بالنسبة لمؤسسات الإقراض فإنها ستفتح اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، مشددة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية.





وفيما يتعلق بعمل المصارف، أكدت سلطة النقد في بيانها، إعادة فتح فروع المصارف ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء الموافق، وبحيث تعمل المقاصة وفقاً للمعتاد؛ وذلك بهدف إستمرار تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا والحفاظ على الدورة التجارية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الازمة.





كما قررت تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً؛ وتنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع بما لا يتجاوز العدد (10) مراجعين؛ وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن الدوام خلال فترة الإغلاق التي أقرتها الحكومة، فيما يتعلق بكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين.