عريقات يثمن قرار مجلس الشيوخ التشيلي بمنع دخول منتجات المستوطنات

مجلس الشيوخ التشيلي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، قرار مجلس الشيوخ التشيلي بمنع دخول منتوجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية الى تشيلي.



ورحب عريقات وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالبيان الصادر عن المجلس الذي رفض رفضاً قاطعاً للخطوات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وإلى الرد عليها من خلال مقاطعة شاملة لجميع المنتجات الإسرائيلية، وفرض العقوبات الاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية، وفك التعاون بجميع المجالات، وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.



وجاء في رسالة عريقات إلى أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي أنه "بقراركم منع دخول منتوجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية إلى تشيلي، إنما تساهمون في وقف الممارسات الإسرائيلية، التى تهدد النظام الدولي القائم على القانون".



وأضاف عريقات: بأنه يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إسرائيل لإعلان قرارها بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.



وكان مجلس الشيوخ التشيلي قد أصدر بياناً وقراراً، يطالب الحكومة التشيلية، باتخاذ قرار لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وخاصة الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية، كما أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات (BDS) في أميركا اللاتينية، بياناً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني، ورافضاً لـ (صفقة القرن) ومشروع الضم.



كما جاء في البيان أن إعلان الضم يضرب بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي منحت الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى الأراضي التي هجروا منها في اعقاب النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، وفقاً للقرار الأممي 194، مما يهدد مشروع حل الدولتين، لصالح مشروع دولة "إسرائيل الكبرى" التي تحول الشعب الفلسطيني الى تجمعات بشرية تعيش في "ارخبيلات" مقطعة الأوصال منزوعي السيادة الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال مشروع "الضم" الذي يستكمل عملية سرقة الأراضي في الضفة الفلسطينية؛ ليطال 30% بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض السيادة على جميع المستوطنات، ومناطق (ج) التي تعتبر السلة الغذائية للشعب الفلسطيني.