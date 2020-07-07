شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين عريقات والمستشار الدبلوماسي لعاهل مملكة البحرين بشأن "الضم"

تفاصيل اتصال هاتفي بين عريقات والمستشار الدبلوماسي لعاهل مملكة البحرين بشأن "الضم"
رام الله - دنيا الوطن
جرى ظهر اليوم الثلاثاء محادثة هاتفية وحوار معمق بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات والشيخ خالد بن محمد آل خليفة المستشار الدبلوماسي لعاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وأكد الجانبان وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفض اعلان الضم وسياسة التوسيع الاستيطاني.

كما أكدا على أنه لا لتغيير مبادرة السلام العربية، ووجوب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

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