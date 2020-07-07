"بعضهم ينامون بالشارع" ..عالقون يناشدون بفتح معبر رفح البري

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رام الله - دنيا الوطن

ناشد فلسطينيون عالقون خارج قطاع غزة، وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية والحكومة في غزة، وكافة الجهات المعنية، بضرورة العمل للإسراع في عودتهم عبر معبر رفح البري، بعد أن تقطعت بهم السبل لأكثر من أربعة أشهر.



وقال العالقون في مناشدات مختلفة إن منهم المريض وطالب العلم والتاجر ومن خرج للعمل ومنهم العائلات والأطفال والنساء، ولا ذنب لهم سوى أنهم سافروا لمتابعة أمورهم وأحوالهم، وأن عودتهم لوطنهم وعائلاتهم حق".



وأكد العالقون في مناشدات يومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن وضعهم كارثي، بعد نفاذ مالهم، وأن مئات العالقين في دول مختلفة يبيتون في الشوارع خاصة أن أزمتهم امتدت لشهور طويلة ".



وقال هؤلاء " لماذا تركتم أبناء غزة يصارعون الموت وحدهم.. ألسنا فلسطينيين.. لماذا تحركتم لعودة إخواننا وأهلنا في الضفة الغربية، وتركتمونا بدون أي تواصل أو معلومة حول وضعنا وعودتنا".



وقال العالق في تركيا محمد الظاظا: "من يقومون بإجلائهم من أبناء الشعب الفلسطيني هم فقط أبناء الضفة الغربية، ولا نصيب لأبناء غزة من الإجلاء، فما هو السبب ؟".



وقال الدكتور محمد ماضي العالق في السودان إنهم خرجوا لطلب العلم وتحصيل الشهادات العليا، ولم يخرجوا في نزهة"، داعياً إلى ضرورة العمل لعودتهم لبيوتهم وأهلهم، خاصة وأنهم قضوا شهر رمضان المبارك وعيد الفطر خارج غزة".



وقال العالق في تركيا عمار الدباري " فتح المعبر دون وجود حل للعالقين خارج مصر في دول العالم، يعني أن عواقب هذا الأمر وخيمة للغاية".



وأضاف " التقينا بمجموعة من الذين وصل بهم الحال للانكسار والهزيمة النفسية، وقد تشوّشت إرادتهم وعقولهم بسبب حالة الضيق والبؤس الذي يسري في أوردتهم وشرايينهم، وصرحوا بأنهم سيلحقون الأذى بأنفسهم في حال تم تجاهل المعاناة التي يمرون بها".



وتساءل إبراهيم برهوم، لماذا إغلاق معبر رفح لهذه المدة الطويلة (45 يوماً)، علما أن معبر بيت حانون/إيرز مفتوح في غالب الأيام، مؤكداً أن أغلب العالقين فقدوا مصدر رزقهم، ولم يعد لديهم المال الكاف حتى للعودة.