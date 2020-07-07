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الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، 475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 16879.

كما تم تسجيل تسع وفيات جديدة بالفيروس، وفق ما أعلن جمال فورار، رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس (كورونا) في البلاد، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 968.

كما تم تسجيل 210 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 12094.

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