"الصحة العالمية": أدلة مبدئية على انتقال فيروس (كورونا) عبر الهواء











رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن دليلاً ظهر باحتمالية انتشار فيروس (كورونا) عبر جسيمات صغيرة جداً في الهواء.يأتى ذلك بعد يومين من حث علماء لها، على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار (كوفيد-19).وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف، أن انتشار فيروس (كورونا) يتسارع، ولم يبلغ مرحلة الذروة بعد.