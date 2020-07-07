قناة إسرائيلية: توقعات باستقبال ربع مليون مهاجر يهودي بالسنوات الخمس المقبلة

أفادت قناة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن هناك توقعات باستقبال ربع مليون مهاجر يهودي جديد بالسنوات الخمس المقبلة.





ونقل موقع (القناة السابعة) عن وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تامانو شطا خلال اجتماعها اليوم مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، توقعها بموجة كبيرة من الهجرة إلى إسرائيل.





وأضاف الموقع: أن هناك توقعات باستقبال ربع مليون مهاجر يهودي جديد في السنوات الخمس المقبلة.





رام الله - دنيا الوطن