بعد تسليم نفسه.. محكمة مصرية تؤجل طعن صفوت الشريف على حكم سجنه

يأتي ذلك بعدما قررت محكمة النقض في مصر تأجيل طعن الشريف على حكم سجنه ثلاث سنوات والتحفظ عليه، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وسلم الشريف نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا، حيث تم تأجيل قضية الكسب غير المشروع لجلسة 18 أيلول/سبتمبر والتحفظ عليه.



وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت الشريف يوم 9 أيلول/سبتمبر 2018 بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.



وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.



رام الله - دنيا الوطنسلّم وزير الإعلام المصري الأسبق، صفوت الشريف، نفسه لقوات الأمن، فيما قررت محكمة النقض التحفظ عليه.